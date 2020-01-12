12.01.2020, 13:37
Анкара рассказала о ситуации в Идлибе и Ливии
ИА «Ореанда-Новости». В сообщении турецкого минобороны сказано, что режим прекращения огня, который был введен в воскресенье в сирийском Идлибе и в Ливии преимущественно соблюдается.
Накануне лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом была согласована единая позиция по Ливии. Президенты двух государств призвали к прекращению огня 12 января все стороны и к началу переговоров.
В сообщения заявлено, что в обоих регионах с того момента, как было объявлено перемирие, стараются его соблюдать. Также сказано, что ситуация в регионах остается спокойной.
Также говорится в сообщении, что в настоящий момент осуществляется мониторинг того, как режим прекращения огня соблюдается.
Накануне лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом была согласована единая позиция по Ливии. Президенты двух государств призвали к прекращению огня 12 января все стороны и к началу переговоров.
В сообщения заявлено, что в обоих регионах с того момента, как было объявлено перемирие, стараются его соблюдать. Также сказано, что ситуация в регионах остается спокойной.
Также говорится в сообщении, что в настоящий момент осуществляется мониторинг того, как режим прекращения огня соблюдается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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