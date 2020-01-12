Накануне лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом была согласована единая позиция по Ливии. Президенты двух государств призвали к прекращению огня 12 января все стороны и к началу переговоров.Также говорится в сообщении, что в настоящий момент осуществляется мониторинг того, как режим прекращения огня соблюдается.