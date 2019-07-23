ИА «Ореанда-Новости». Apple ведёт переговоры о покупке запчастей Intel. Это подразделение, занимающееся выпуском беспроводных модемов. О возможной сделке сообщила Bloomberg.

В планах корпорации Apple приобрести чип от Intel 5G для смартфонов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal. Предварительная сумма сделки оценивается в 1 млрд долларов.

Компании уже вели переговоры. Но стороны не достигли соглашения, так как они разошлись после того, как Apple заключила лицензионное соглашение с одним из основных конкурентов Intel, Qualcomm Inc. Вскоре, переговоры возобновились.

Bloomberg считает, что Apple планирует выпускать собственные беспроводные модемы. С этой целью в городе Сан-Диего откроется инженерно-технический центр, в котором будут работать около 1,2 тысячи человек.