06.04.2020, 10:31
Apple создала более 20 миллионов масок и защитных экранов
ИА «Ореанда-Новости». Компанией из США Apple были разработаны более двадцати миллионов масок и защитных экранов для противостояния коронавирусу, рассказал Тим Кук, работающий в компании на должности генерального директора, сообщает РИА Новости.
Функционер заявил, что количество масок, которое компания способна доставить через цепочку поставок, возросло до более чем двадцати миллионов масок по всему миру. Кук заявил, что Apple продолжит тесно работать с исполнительной властью для того, чтобы удостовериться, что маски вручат тем, кто в них нуждается более всего.
Руководитель компании заявил, что Apple намерена поставлять еженедельно более миллиона масок.
Функционер заявил, что количество масок, которое компания способна доставить через цепочку поставок, возросло до более чем двадцати миллионов масок по всему миру. Кук заявил, что Apple продолжит тесно работать с исполнительной властью для того, чтобы удостовериться, что маски вручат тем, кто в них нуждается более всего.
Руководитель компании заявил, что Apple намерена поставлять еженедельно более миллиона масок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии