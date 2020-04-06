у, рассказал Тим Кук, работающий в компании на должности генерального директора, сообщает РИА Новости.Функционер заявил, что количество масок, которое компания способна доставить через цепочку поставок, возросло до более чем двадцати миллионов масок по всему миру. Кук заявил, чтоРуководитель компании заявил, что Apple намерена поставлять еженедельно более миллиона масок.