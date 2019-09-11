Apple стал причиной падения акций Netflix
Что касается конкретной стоимости одной акции сервиса Netflix, то до падения она стоила около двухсот восьмидесяти шести долларов. Во время презентации Apple курс акций достиг отметки в двести восемьдесят четыре с половиной долларов. В процентном соотношении падение стоимости одной акции Netflix составило около трёх с половиной процентов. Причина падения заключается в том, что руководство Apple во время собственной презентации объявило о ценах на свой стриминговый сервис под названием Apple TV+. Пользователям сервиса «Яблока» месячная подписка обойдётся в пять долларов. В свою очередь, Netflix запрашивает за свои услуги от восьми до двенадцати долларов ежемесячно.
Стоит отметить, что компания Apple представила свой стриминговый ресурс Apple TV+ в марте текущего года. Пользователям сервиса предлагается подписка на такие телевизионные каналы как HBO, Amazon, Hulu. Эти каналы пользователи могут выбрать самостоятельно. Также стало известно, что в планах Apple запустить производство собственных сериалов.
Напомним, что ранее падение котировок акций компании Netflix произошло в апреле текущего года. Тогда акции упали на пять процентов. Причина падения заключалась в распространившейся новости о том, что компания Disney запускает собственный стриминговый сервис.
Американская развлекательная компания Netflix является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Компания основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Калифорнии.
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