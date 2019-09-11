До этого акции падали в апреле текущего года.

Что касается конкретной стоимости одной акции сервиса Netflix, то до падения она стоила около двухсот восьмидесяти шести долларов. Во время презентации Apple курс акций достиг отметки в двести восемьдесят четыре с половиной долларов. В процентном соотношении падение стоимости одной акции Netflix составило около трёх с половиной процентов. Причина падения заключается в том, что руководство Apple во время собственной презентации объявило о ценах на свой стриминговый сервис под названием Apple TV+. Пользователям сервиса «Яблока» месячная подписка обойдётся в пять долларов. В свою очередь, Netflix запрашивает за свои услуги от восьми до двенадцати долларов ежемесячно.

Стоит отметить, что компания Apple представила свой стриминговый ресурс Apple TV+ в марте текущего года. Пользователям сервиса предлагается подписка на такие телевизионные каналы как HBO, Amazon, Hulu. Эти каналы пользователи могут выбрать самостоятельно. Также стало известно, что в планах Apple запустить производство собственных сериалов.

Напомним, что ранее падение котировок акций компании Netflix произошло в апреле текущего года. Тогда акции упали на пять процентов. Причина падения заключалась в распространившейся новости о том, что компания Disney запускает собственный стриминговый сервис.

Американская развлекательная компания Netflix является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Компания основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Калифорнии.