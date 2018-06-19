ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционно членами БРИКС являются такие крупные страны как Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Однако поскольку суммарно экономика данных стран может соперничать не только с США, но и со всеми странами ЕС включительно, то логично что каждое совещание данных титанов-тяжеловесов сопровождается пристальным вниманием.

Предстоящий саммит, который пройдёт в период между 25 – 27 июня не стал исключением и даже больше. Огромное количество стран выразила интерес к предстоящим переговорам, а некоторые из них даже приняли решение поучаствовать. Среди уже выступивших с заявлением о желании участвовать есть такие страны как: Аргентина, Египет, Ямайка и Турция. Их главы пожелали лично присутствовать на совещании. Список глав желающих прибыть на саммит стал известен благодаря министру иностранных дел Южно-Африканской Республики Лавеллине Лэндерс.

От неё же стало известно, что это список лишь тех, кому позволили присутствовать за счёт отправленного приглашения. Их выбрали отнюдь не случайно. Каждое из этих государств имеет определённый вес и влияние на международной арене, так же зачастую они являются членами того или иного мирового объединения. К примеру, Аргентина представляет интересы G20. Индонезия является сопредседателем в Новом стратегическом партнёрстве стран Африки и Азии совместно с ЮАР и по совместительству один из крупнейших представителей стран Юго-Восточной Азии. Египет так же является председателем, правда уже другой организации, а именно «Группа 77 плюс Китай». Ямайка имеет статус председателя Карибского сообщества КАРИКОМ. Про Турцию можно даже и не говорить. Один из членов НАТО и председатель Организации исламского сотрудничества явно не будет лишним на собрании. Среди прибывших так же значится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Среди потенциальных гостей так же значатся главы Анголы, Габоны и Замбии.

Практика приглашать не членов БРИКС на собрание организации стала проводиться ещё в 2013 году. Данную модель встреч была создана ЮАР и в последующем получило название «БРИКС +».