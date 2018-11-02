Археологические работы в этой области ведутся с 2012 года, и ученые уже могут похвастаться уникальными открытиями. Так, в 2018 году здесь был обнаружен погребальный комплекс для жрецов и вельмож. Тогда были оИсследования алебастровых карьеров помогают изучить технологию добычи и перемещения огромных каменных фрагментов для последующего изготовления статуй, саркофагов, архитектурных элементов, а также каменных блоков для строительства мастаб и пирамид.На этот раз в карьере Хатнубе неподалеку от поселения Телль-эль-Амарна– пирамид, в том числе при постройке знаменитого погребального комплекса фараона Хеопса в Гизе. Прежде вопрос доставки и выравнивания блоков таким образом, чтобы между ними не оставалось даже крохотных зазоров, вызывал споры ученых и даже спровоцировал возникновение ряда антинаучных конспирологических теорий. Ученые надеются, что новая находка положит конец как первому, так и второму и позволит воссоздать технологии строительства древних египтян.По словам ученых, система представляет собой насыпь под углом 20 градусов со ступенями и отверстиями, предположительно служившими для установки столбов по краям. Каменный блок обвязывали веревками, вторые концы которых наматывали на столбы. Блоки ставились на полозья и поднимались., что позволяет предполагать ее использование при строительстве самых известных пирамид.На сегодняшний день эта находка –. По словам археологов, они еще никогда не были так близки к разгадке одной из самых спорных технологий.