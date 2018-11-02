02.11.2018, 09:06
Археологам удалось понять, как возводили Великие пирамиды
ИА «Ореанда-Новости». Инженерно-строительную систему, использовавшуюся при создании египетских погребальных комплексов, удалось обнаружить ученым во время исследования древнего каменного карьера неподалеку от города Эль-Минья.
Археологические работы в этой области ведутся с 2012 года, и ученые уже могут похвастаться уникальными открытиями. Так, в 2018 году здесь был обнаружен погребальный комплекс для жрецов и вельмож. Тогда были обнаружены и исследованы около 40 саркофагов, найдены драгоценности и важные для понимания истории и культуры Древнего Египта письменные и вещественные источники возрастом 2,5 тысячи лет.
Исследования алебастровых карьеров помогают изучить технологию добычи и перемещения огромных каменных фрагментов для последующего изготовления статуй, саркофагов, архитектурных элементов, а также каменных блоков для строительства мастаб и пирамид.
На этот раз в карьере Хатнубе неподалеку от поселения Телль-эль-Амарна была обнаружена система, которая, по мнению археологов, могла служить для перемещения к месту строительства и поднятия н необходимый уровень элементов усыпальниц фараонов Древнего Египта – пирамид, в том числе при постройке знаменитого погребального комплекса фараона Хеопса в Гизе. Прежде вопрос доставки и выравнивания блоков таким образом, чтобы между ними не оставалось даже крохотных зазоров, вызывал споры ученых и даже спровоцировал возникновение ряда антинаучных конспирологических теорий. Ученые надеются, что новая находка положит конец как первому, так и второму и позволит воссоздать технологии строительства древних египтян.
По словам ученых, система представляет собой насыпь под углом 20 градусов со ступенями и отверстиями, предположительно служившими для установки столбов по краям. Каменный блок обвязывали веревками, вторые концы которых наматывали на столбы. Блоки ставились на полозья и поднимались. Согласно исследованиям, обнаруженная конструкция старше времени правления Хеопса, что позволяет предполагать ее использование при строительстве самых известных пирамид.
На сегодняшний день эта находка – самое убедительное доказательство использования насыпной системы. По словам археологов, они еще никогда не были так близки к разгадке одной из самых спорных технологий.
Археологические работы в этой области ведутся с 2012 года, и ученые уже могут похвастаться уникальными открытиями. Так, в 2018 году здесь был обнаружен погребальный комплекс для жрецов и вельмож. Тогда были обнаружены и исследованы около 40 саркофагов, найдены драгоценности и важные для понимания истории и культуры Древнего Египта письменные и вещественные источники возрастом 2,5 тысячи лет.
Исследования алебастровых карьеров помогают изучить технологию добычи и перемещения огромных каменных фрагментов для последующего изготовления статуй, саркофагов, архитектурных элементов, а также каменных блоков для строительства мастаб и пирамид.
На этот раз в карьере Хатнубе неподалеку от поселения Телль-эль-Амарна была обнаружена система, которая, по мнению археологов, могла служить для перемещения к месту строительства и поднятия н необходимый уровень элементов усыпальниц фараонов Древнего Египта – пирамид, в том числе при постройке знаменитого погребального комплекса фараона Хеопса в Гизе. Прежде вопрос доставки и выравнивания блоков таким образом, чтобы между ними не оставалось даже крохотных зазоров, вызывал споры ученых и даже спровоцировал возникновение ряда антинаучных конспирологических теорий. Ученые надеются, что новая находка положит конец как первому, так и второму и позволит воссоздать технологии строительства древних египтян.
По словам ученых, система представляет собой насыпь под углом 20 градусов со ступенями и отверстиями, предположительно служившими для установки столбов по краям. Каменный блок обвязывали веревками, вторые концы которых наматывали на столбы. Блоки ставились на полозья и поднимались. Согласно исследованиям, обнаруженная конструкция старше времени правления Хеопса, что позволяет предполагать ее использование при строительстве самых известных пирамид.
На сегодняшний день эта находка – самое убедительное доказательство использования насыпной системы. По словам археологов, они еще никогда не были так близки к разгадке одной из самых спорных технологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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