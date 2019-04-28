ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе опросов общественного мнения в преддверии выборов 18 мая, сегодня провёл кампанию по горячей проблеме миграции, пообещав сократить ежегодное число мигрантов и заморозить приём беженцев в стране.

Темпы миграции и перенаселённость крупных городов Австралии являются ощутимой проблемой среди избирателей в стране, где 29 процентов из 25,3 миллиона человек родились за границей, и где уровни миграции в настоящее время превышают рождаемость.

«Управление ростом населения очень важно для качества жизни, которое мы имеем в наших городах», - сказал Моррисон на митинге либеральной партии в Сиднее в воскресенье. Австралийское бюро статистики сообщает, что чистая миграция в сентябре 2018 года составила 240 100 человек. Премьер-министр заявил, что если его правительство будет переизбрано, оно будет ограничивать ежегодное число мигрантов в 160 000 человек в год в течение следующих четырёх лет. Избиратели в крупнейших городах Сиднее и Мельбурне, где проживает большинство мигрантов, испытывают растущую обеспокоенность по поводу транспортных пробок, неадекватной инфраструктуры и роста стоимости жизни.

Кампания лейбористов была сосредоточена на увеличении расходов на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, сегодня её лидер Билл Шортен пообещал выделить на заботу о детях сумму в 4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку семей с низкими доходами.



