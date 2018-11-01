ИА «Ореанда-Новости» Австрия не будет подписывать соглашение Организации Объединенных Наций о миграции в декабре, присоединившись к Соединенным Штатам и Венгрии в вопросе глобального пакта. Правительство опасается утраты австрийского суверенитета в иммиграционной политике.

«Мы решили, что мы не примем участие в пакте», - сказал австрийский канцлер Себастьян Курз в среду в среду в эфире ОРФ, сообщает Reuters и немецкие СМИ, сославшись на озабоченность правительства по поводу размывания линий между легальной и нелегальной миграцией.

В 34-страничном Договоре о миграции излагается общий подход к международной миграции и включает 23 цели по лучшей организации потока беженцев и более точного определения их права. Страны-участницы соглашаются, например, ограничить давление на страны со большим количеством мигрантов и содействовать обеспечению мигрантов.

Хотя пакт не имеет юридической силы против конституции стран, однако Курз подчеркнул, что опасается, что договор будет влиять на суверенитет стран.

В июле все 193 страны-члены ООН, за исключением США, заявили о своей поддержке соглашения. Позднее венгерское правительство в лице премьер-министра Виктора Орбана отказалось от соглашения. Польша также рассматривает вопрос об отказе.

Пакт о миграции должен быть подписан в декабре в Марракеше и проголосован в следующем году. Австрия не отправит представителя в Марокко и воздержится от голосования в 2019 году.

«Мы ... воздержимся при голосовании на Генеральной Ассамблее США в 2019 году», - сказал Курз, который управляет в коалиции ультраправой Партией свободы.

Ранее Курз присоединился к другим странам ЕС, включая Польшу, Венгрию и Чешскую Республику, отказываясь от обязательных квот беженцев в рамках блока.