26.01.2020, 15:09
Белоруссия намерена поговорить с РФ о возможности поставлять нефть из Казахстана
ИА «Ореанда-Новости» В министерстве энергетики Казахстана рассказали РИА Новости о том, что Белоруссия самостоятельно поговорит с Россией на тему возможных поставок казахстанской нефти через территорию РФ.
В казахстанском ведомстве сообщают, что на текущий момент консультации и переговоры по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Белоруссией и Казахстаном относительно поставок нефти и нефтепродуктов осуществляются в штатном режиме.
Заявлено также, что представители Белоруссии и РФ самостоятельно обсудят вопрос, касающийся возможных поставок нефти из Казахстана в республику через российскую территорию.
В казахстанском ведомстве сообщают, что на текущий момент консультации и переговоры по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Белоруссией и Казахстаном относительно поставок нефти и нефтепродуктов осуществляются в штатном режиме.
Заявлено также, что представители Белоруссии и РФ самостоятельно обсудят вопрос, касающийся возможных поставок нефти из Казахстана в республику через российскую территорию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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