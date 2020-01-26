В казахстанском ведомстве сообщают, что на текущий момент консультации и переговоры по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Белоруссией и Казахстаном относительно поставок нефти и нефтепродуктов осуществляются в штатном режиме.Заявлено также, что представители Белоруссии и РФ самостоятельно обсудят вопрос, касающийся возможных поставок нефти из Казахстана в республику через российскую территорию.