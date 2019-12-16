16.12.2019, 22:34
Белоруссия возьмёт в долг деньги у Китая для рефинансирования российских кредитов
ИА «Ореанда-Новости».Белоруссия возьмёт в долг деньги у Китая в размере 500 миллионов долларов для рефинансирования российских государственных кредитов, сообщает издательство «Газета.RU».
Белорусский лидер дал соответствующее поручение Минфину на прошлой неделе. Срок кредита составляет 5 лет. Соглашение о кредитование будет подписано в денежной валюте Китая (юани) и в размере 3,5 миллиардов. Александр Лукашенко планирует предоставить китайскому населению предоставить льготные условия работы на рынке в Белоруссии.
Российские власти указали, что предоставления государственного кредитование предусматривают дальнейшую интеграцию в части Союзного договора. Такую позицию высказал министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2019 года. Подобное условие не устроило белорусские власти. Поэтому, по словам белорусского министра финансов Максима Ермоловича, Минск планирует взять в долг деньги у Китая, чтобы расплатиться по ранее полученным российским долгам.
Белорусский лидер дал соответствующее поручение Минфину на прошлой неделе. Срок кредита составляет 5 лет. Соглашение о кредитование будет подписано в денежной валюте Китая (юани) и в размере 3,5 миллиардов. Александр Лукашенко планирует предоставить китайскому населению предоставить льготные условия работы на рынке в Белоруссии.
Российские власти указали, что предоставления государственного кредитование предусматривают дальнейшую интеграцию в части Союзного договора. Такую позицию высказал министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2019 года. Подобное условие не устроило белорусские власти. Поэтому, по словам белорусского министра финансов Максима Ермоловича, Минск планирует взять в долг деньги у Китая, чтобы расплатиться по ранее полученным российским долгам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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