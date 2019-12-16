льготные условия работы на рынке в Белоруссии.



Российские власти указали, что предоставления государственного кредитование предусматривают дальнейшую интеграцию

в части Союзного договора. Такую позицию высказал министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2019 года. Подобное условие не устроило белорусские власти. Поэтому, по словам белорусского министра финансов Максима Ермоловича, Минск планирует взять в долг деньги у Китая, чтобы расплатиться по ранее полученным российским долгам.











Белорусский лидер дал соответствующее поручение Минфину на прошлой неделе. Срок кредита составляет 5 лет. Соглашение о кредитование будет подписано в денежной валюте Китая (юани) и в размере 3,5 миллиардов.