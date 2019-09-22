Военные обоих государств обсудили потенциальные возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Белорусскую делегацию возглавил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Белоруссия – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев. Делегация приехала в Армению вчера, 21 сентября, и пробудет здесь до 24 сентября. Белорусы встретились с представителями руководства Вооружённых Сил Республики Армения. На встрече обе стороны обсудили вопросы проведения запланированных мероприятий по оперативной и боевой подготовке военных обоих государств.

По информации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Республики Белоруссия, стороны договорились об оптимальном состоянии и дальнейших перспективах в рамках двустороннего сотрудничества в военной сфере. Кроме того, Белоруссия и Армения обсудили шаги по взаимодействию в рамках Организации договора о коллективной безопасности (или ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (или СНГ). В целом, на встрече произошёл обмен мнениями о ситуации в регионе и мире, сложившейся в военно-политической области.

Кроме того, на сайте белорусского ведомства отметили, что программа визита включает в себя и встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, являющиеся уроженцами Белоруссии, которые проживают на территории Армении на постоянной основе.