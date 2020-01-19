О победе бойца из России сообщает "Лента.ру".Во втором раунде Олейником был проведен болевой прием. Боец из России смог провести рычаг локтя и вынудить американца сдаться. Олейник впервые одержал победу в октагоне с сентября прошлого года.В главном поединке соревнования UFC 246 померятся силами ирландец Конор Макгрегор и боец из США Дональд Серроне.