19.01.2020, 08:14
Боец Олейник, представляющий Россию, одержал в UFC 246 победу над американцем
ИА «Ореанда-Новости». Тяжеловесом из России Алексеем Олейником была одержана на соревновании Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) В Лас-Вегасе победа над бойцом из США Морисом Грином. О победе бойца из России сообщает "Лента.ру".
Во втором раунде Олейником был проведен болевой прием. Боец из России смог провести рычаг локтя и вынудить американца сдаться. Олейник впервые одержал победу в октагоне с сентября прошлого года.
В главном поединке соревнования UFC 246 померятся силами ирландец Конор Макгрегор и боец из США Дональд Серроне.
Во втором раунде Олейником был проведен болевой прием. Боец из России смог провести рычаг локтя и вынудить американца сдаться. Олейник впервые одержал победу в октагоне с сентября прошлого года.
В главном поединке соревнования UFC 246 померятся силами ирландец Конор Макгрегор и боец из США Дональд Серроне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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