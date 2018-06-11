Министерству обороны России стало известно о готовящемся провокационном шаге со стороны сирийских боевиков. Они планируют провести обманную операцию – химическую атаку в отношении гражданских. Это будет очередная имитация для властей США и коалиции. Согласно ложному видеоролику, который готовят для распространения, в сирийский город уже подвезли баллоны с хлором.

Представитель из Минобороны России заявил 11 июня журналистам о том, что солдаты «свободной сирийской армии» (ССА) хотят спровоцировать совместно с американским спецназом операцию, которая даст повод США совершить удар по государственным объектам в Сирии. Провокация с использованием хлора готовится в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным нашего ведомства, эту информацию подтвердили три надёжных канала.

Для имитации операции против мирных людей будет снят видеоролик, который распространят западные СМИ, он позволит Вашингтону и коалиции стран дать повод нанести ракетный удар по гособъектам страны. Это будет оправдательным фактором для боевиков перейти в наступательную операцию по отношению к войскам правительства Сирии на берегу Евфрата.

При этом представитель министерства, генерал Игорь Конашенков предупредил, что такие провокации недопустимы.

Напомним, в апреле была ситуация, когда распространилось сообщение о том, что правительство Сирии проводит химатаку на жителях в городе Дума. Представители из России провели обследование и выяснили, что следов химического оружия там нет. Но при этом правительства в Великобритании, США и Франции поверили неподтверждённой информации и нанесли ракетный удар по Сирии.

Военные в России назвали причастных к провокационной операции в апреле: представители "Белых касок", которых подговорили из Лондона. Подробнее в видеоролике.



