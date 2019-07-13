ИА «Ореанда-Новости». Сирийские террористы взорвали дистанционную бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил России в Сирии.



Об этом рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Он сообщил, что инцидент случился в провинции Даръа. Бомба представляла собой самодельное взрывное устройство.



Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет.