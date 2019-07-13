13.07.2019, 22:54
Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути российской военной полиции
ИА «Ореанда-Новости». Сирийские террористы взорвали дистанционную бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил России в Сирии.
Об этом рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Он сообщил, что инцидент случился в провинции Даръа. Бомба представляла собой самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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