22.11.2019, 10:36
Боксер Мэйуэзер заявил о возобновлении спортивной карьеры
ИА «Ореанда-Новости» Американским боксёром Флойдом Мэйуэзером в Instagram было написано о том, что он возвращается в ближайшее время на боксёрский ринг.
Боксёр из США анонсировал бой в 2020 году. Также спортсмен разместил фотографию, на которой он запечатлён с Дэйном Уайтом, возглавляющим Абсолютный бойцовский чемпиона (UFC). Мэйуэзер заявил, что он работает с Уайтом, чтобы в 2020 году подарить планете ещё одно захватывающее событие.
В марте 2019 года отцом Мэйуэзера было сказано о том, что боксёр желает сразиться с Мэнни Пакьяо и с Эдриеном Бронером.
Боксёр из США анонсировал бой в 2020 году. Также спортсмен разместил фотографию, на которой он запечатлён с Дэйном Уайтом, возглавляющим Абсолютный бойцовский чемпиона (UFC). Мэйуэзер заявил, что он работает с Уайтом, чтобы в 2020 году подарить планете ещё одно захватывающее событие.
В марте 2019 года отцом Мэйуэзера было сказано о том, что боксёр желает сразиться с Мэнни Пакьяо и с Эдриеном Бронером.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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