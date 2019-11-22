Боксёр из США анонсировал бой в 2020 году. Также спортсмен разместил фотографию, на которой он запечатлён с Дэйном Уайтом, возглавляющим Абсолютный бойцовский чемпиона (UFC). Мэйуэзер заявил, что он работает с Уайтом, чтобы в 2020 году подарить планете ещё одно захватывающее событие.В марте 2019 года отцом Мэйуэзера было сказано о том, что боксёр желает сразиться с Мэнни Пакьяо и с Эдриеном Бронером.