ИА «Ореанда-Новости»Власти Болгарии назвали персоной нон грата дипломата из России, против которого ранее местная полиция завела дело о шпионаже, пишет «МК».

В российском посольстве сообщили, что они уже получили соответствующую ноту из болгарского министерства иностранных дел.

Отмечается, что дипломат уедет из Болгарии в срок, который указан в ноте.

Также отмечается, что российская сторона оставляет за собой право принимать ответные действия.