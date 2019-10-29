29.10.2019, 19:15
Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата
ИА «Ореанда-Новости». Власти Болгарии назвали персоной нон грата дипломата из России, против которого ранее местная полиция завела дело о шпионаже, пишет «МК».
В российском посольстве сообщили, что они уже получили соответствующую ноту из болгарского министерства иностранных дел.
Отмечается, что дипломат уедет из Болгарии в срок, который указан в ноте.
Также отмечается, что российская сторона оставляет за собой право принимать ответные действия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии