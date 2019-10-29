ИА «Ореанда-Новости». Власти Болгарии назвали персоной нон грата дипломата из России, против которого ранее местная полиция завела дело о шпионаже, пишет «МК».



В российском посольстве сообщили, что они уже получили соответствующую ноту из болгарского министерства иностранных дел.



Отмечается, что дипломат уедет из Болгарии в срок, который указан в ноте.



Также отмечается, что российская сторона оставляет за собой право принимать ответные действия.