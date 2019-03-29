Каракачанов отметил, что информацию о согласии Болгарии на размещении баз альянса распространяли ресурсы, которые специализируются на фейковых новостях. Министр назвал подобные новости информационной войной.Политик отметил, что Болгария является партнёром НАТО, однако власти страны заинтересованы в поиске компромисса, а не нагнетании лишней напряжённости.Болгария стала членов НАТО в 2004 году. В 2015 году США разместили на одной из её баз своих военных. Это было частью операции «Атлантическая решимость», направленной на военное устрашение России.