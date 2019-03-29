29.03.2019, 22:23
Болгария отказалась размещать у себя базы НАТО
ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что его страна не будет размещать на своей территории военно-морские базы НАТО, пишет ТАСС.
Каракачанов отметил, что информацию о согласии Болгарии на размещении баз альянса распространяли ресурсы, которые специализируются на фейковых новостях. Министр назвал подобные новости информационной войной.
Политик отметил, что Болгария является партнёром НАТО, однако власти страны заинтересованы в поиске компромисса, а не нагнетании лишней напряжённости.
Болгария стала членов НАТО в 2004 году. В 2015 году США разместили на одной из её баз своих военных. Это было частью операции «Атлантическая решимость», направленной на военное устрашение России.
Каракачанов отметил, что информацию о согласии Болгарии на размещении баз альянса распространяли ресурсы, которые специализируются на фейковых новостях. Министр назвал подобные новости информационной войной.
Политик отметил, что Болгария является партнёром НАТО, однако власти страны заинтересованы в поиске компромисса, а не нагнетании лишней напряжённости.
Болгария стала членов НАТО в 2004 году. В 2015 году США разместили на одной из её баз своих военных. Это было частью операции «Атлантическая решимость», направленной на военное устрашение России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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