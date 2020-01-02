02.01.2020, 22:53
Болгария получила газ по «Турецкому потоку»
ИА «Ореанда-Новости». Болгария, Македония и Греция начали получать газ по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 года, сообщает издательство EADaily.
В 2019 году данные страны получали голубое топливо через Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину. Теперь газ поступает напрямую из России по «Турецкому потоку», который ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Стоит отметить, что 1 января только Румыния получает голубое топливо по Трансбалканскому газопроводу.
Из-за ввода нового газопровода Болгария сэкономит примерно 41 миллион евро, так как властям не придётся больше платить за доступ и транзит голубого топлива.
В 2019 году данные страны получали голубое топливо через Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину. Теперь газ поступает напрямую из России по «Турецкому потоку», который ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Стоит отметить, что 1 января только Румыния получает голубое топливо по Трансбалканскому газопроводу.
Из-за ввода нового газопровода Болгария сэкономит примерно 41 миллион евро, так как властям не придётся больше платить за доступ и транзит голубого топлива.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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