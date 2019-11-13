Профсоюз требует возвращения Моралеса.Представитель профсоюза производителей коки Андронико Родригес призывает объединить усилия всем общественным организациям для того, чтобы вернуть Моралеса к власти. Эти слова были им сказаны в эфире радио профсоюза.20 октября Моралес победил на выборах президента Боливии, однако его соперником Карлосом Месой было сказано о том, что он не признает результаты голосования. В воскресенье армия перешла на сторону несогласных с победой Моралеса. Представители вооруженных сил заявили о том, что Моралес должен уйти с поста президента. По их словам, этот шаг обеспечит стабильность в Боливии.