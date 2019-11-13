13.11.2019, 07:24
Боливийские бизнесмены, занимающиеся производством коки, требуют возвращения Моралеса
ИА «Ореанда-Новости». Профсоюзами производителей коки из провинции Чапаре была объявлена "национальная мобилизация". Также во вторник представителями профсоюза было заявлено о непризнании Жанин Аньес исполняющей обязанности главы государства. Профсоюз требует возвращения Моралеса.
Представитель профсоюза производителей коки Андронико Родригес призывает объединить усилия всем общественным организациям для того, чтобы вернуть Моралеса к власти. Эти слова были им сказаны в эфире радио профсоюза.
20 октября Моралес победил на выборах президента Боливии, однако его соперником Карлосом Месой было сказано о том, что он не признает результаты голосования. В воскресенье армия перешла на сторону несогласных с победой Моралеса. Представители вооруженных сил заявили о том, что Моралес должен уйти с поста президента. По их словам, этот шаг обеспечит стабильность в Боливии.
Представитель профсоюза производителей коки Андронико Родригес призывает объединить усилия всем общественным организациям для того, чтобы вернуть Моралеса к власти. Эти слова были им сказаны в эфире радио профсоюза.
20 октября Моралес победил на выборах президента Боливии, однако его соперником Карлосом Месой было сказано о том, что он не признает результаты голосования. В воскресенье армия перешла на сторону несогласных с победой Моралеса. Представители вооруженных сил заявили о том, что Моралес должен уйти с поста президента. По их словам, этот шаг обеспечит стабильность в Боливии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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