В ноте заявлено, что испанское правительство позволяет себе нарушать нормы дипломатической вежливости и международных прав.В пятницу сотрудниками боливийской полиции не были допущены в резиденцию мексиканского посла люди, которые сопровождали временно поверенных в консульских и экономических делах испанского посольства. Эти люди, как заявляет МИД страны, прятали лица и осуществляли попытки "проникнуть в посольство тайным путём".В МИД Испании назвали присутствие дипломатов в мексиканском посольстве визитом вежливости. Однако в испанских СМИ было заявлено, что люди, которые прятали лица возле мексиканского посольства, являются телохранители посольства Испании, которые состоят в оперативной группе Национальной полиции.Несколько чиновников из правительства Моралеса сейчас находятся в мексиканском посольстве в городе Ла-Пасе. Боливийские власти требуют у Мексики выдать их Боливии.