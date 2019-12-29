29.12.2019, 09:05
Боливийские власти заявили о том, что Испания нарушает международные права
ИА «Ореанда-Новости» Карен Лонгарик, работающая на посту руководителя МИД Боливии, в официальной ноте к испанскому правительству выразила протест и призвала Испанию к прекращению нарушения международных норм.
В ноте заявлено, что испанское правительство позволяет себе нарушать нормы дипломатической вежливости и международных прав.
В пятницу сотрудниками боливийской полиции не были допущены в резиденцию мексиканского посла люди, которые сопровождали временно поверенных в консульских и экономических делах испанского посольства. Эти люди, как заявляет МИД страны, прятали лица и осуществляли попытки "проникнуть в посольство тайным путём".
Артуро Мурильо, министром внутренних дел Боливии, сказано, что дипломаты из Испании, участвовавшие в том, чтобы проникнуть тайно в резиденцию мексиканского посла, должно покинуть страну, поскольку они обидели Боливию.
В МИД Испании назвали присутствие дипломатов в мексиканском посольстве визитом вежливости. Однако в испанских СМИ было заявлено, что люди, которые прятали лица возле мексиканского посольства, являются телохранители посольства Испании, которые состоят в оперативной группе Национальной полиции.
Несколько чиновников из правительства Моралеса сейчас находятся в мексиканском посольстве в городе Ла-Пасе. Боливийские власти требуют у Мексики выдать их Боливии.
В ноте заявлено, что испанское правительство позволяет себе нарушать нормы дипломатической вежливости и международных прав.
В пятницу сотрудниками боливийской полиции не были допущены в резиденцию мексиканского посла люди, которые сопровождали временно поверенных в консульских и экономических делах испанского посольства. Эти люди, как заявляет МИД страны, прятали лица и осуществляли попытки "проникнуть в посольство тайным путём".
Артуро Мурильо, министром внутренних дел Боливии, сказано, что дипломаты из Испании, участвовавшие в том, чтобы проникнуть тайно в резиденцию мексиканского посла, должно покинуть страну, поскольку они обидели Боливию.
В МИД Испании назвали присутствие дипломатов в мексиканском посольстве визитом вежливости. Однако в испанских СМИ было заявлено, что люди, которые прятали лица возле мексиканского посольства, являются телохранители посольства Испании, которые состоят в оперативной группе Национальной полиции.
Несколько чиновников из правительства Моралеса сейчас находятся в мексиканском посольстве в городе Ла-Пасе. Боливийские власти требуют у Мексики выдать их Боливии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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