Видео было опубликовано на канале YouTube. На ролике видно, что американская техника движется по шоссе. По словам очевидцев, в колонне, которая включала в себя несколько танков. Автор видео указал, что вне зависимости от данного обещания Президентом США,Направление американской военной техники пока неизвестно, но есть возможность, что они направляются через Алеппо на север Сирии для размещения техники на базах США.