11.11.2019, 21:59
Большая колонна американской военной техники направляется в район Алеппо
ИА «Ореанда-Новости». Большая колонна военной техники Соединённых Штатов Америки направляется в районы Алеппо и Аль-Ракки.
Видео было опубликовано на канале YouTube. На ролике видно, что американская техника движется по шоссе. По словам очевидцев, в колонне насчитывалось 172 единицы военной техники, которая включала в себя несколько танков. Автор видео указал, что вне зависимости от данного обещания Президентом США, американская техника продолжает появляться в запрещённых зонах.
Направление американской военной техники пока неизвестно, но есть возможность, что они направляются через Алеппо на север Сирии для размещения техники на базах США.
Видео было опубликовано на канале YouTube. На ролике видно, что американская техника движется по шоссе. По словам очевидцев, в колонне насчитывалось 172 единицы военной техники, которая включала в себя несколько танков. Автор видео указал, что вне зависимости от данного обещания Президентом США, американская техника продолжает появляться в запрещённых зонах.
Направление американской военной техники пока неизвестно, но есть возможность, что они направляются через Алеппо на север Сирии для размещения техники на базах США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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