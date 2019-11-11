ИА «Ореанда-Новости». Большая колонна военной техники Соединённых Штатов Америки направляется в районы Алеппо и Аль-Ракки. 

Видео было опубликовано на канале YouTube. На ролике видно, что американская техника движется по шоссе. По словам очевидцев, в колонне насчитывалось 172 единицы военной техники, которая включала в себя несколько танков. Автор видео указал, что вне зависимости от данного обещания Президентом США, американская техника продолжает появляться в запрещённых зонах.

Направление американской военной техники пока неизвестно, но есть возможность, что они направляются через Алеппо на север Сирии для размещения техники на базах США.