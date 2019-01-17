ИА «Ореанда-Новости» Больше половины зарегистрированных избирателей в США не готовы голосовать за президента США Дональда Трампа на следующих выборах в 2020 году. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос PBS NewsHour, NPR и Marist Institute.

57% опрошенных заявили, что они точно не поддержат действующего президента США, если он будет переизбираться на грядущих выборах. Среди демократов Трампа отказались поддерживать 91%, среди республиканцев — 10%, а среди независимых избирателей — 62%.

31% ответивших с точностью заявили, что будут голосовать за Трампа, среди республиканцев готовы поддержать президента 69%, среди демократов — 5%, а среди независимых избирателей — 25%.

Пока неизвестно, будет ли нынешний президент США Дональд Трамп выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году. В конце декабря председатель комитета по иностранным делам в сенате конгресса США Боб Коркер в эфире телеканала CNN заявил, что первые три месяца 2019 года станут решающими в вопросе выдвижения Трампа на второй срок.

«Я считаю, что следующий квартал будет очень важными тремя месяцами для нашей страны. Я думаю, что для нашей страны важно, чтобы сенат Соединенных Штатов готовился к трудной ситуации и не допустил новых колоссальных ошибок во внешней политике», — заявил сенатор.

По данным портала Election Central, среди республиканцев конкурентами Трампа на выборах 2020 года могли бы стать сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, Джефф Флейк (штат Аризона), Том Коттон (Арканзас), Тед Круз (Техас), который уже участвовал в президентской гонке в 2016 году. Официальный кандидат от Демократической партии будет выдвинут во время съезда в июле 2020 года. Имя кандидата от республиканской партии сообщат в августе.

В США Дональд Трамп объявил шатдаун, который продлился уже более 25 дней и побил рекорд по продолжительности. Многие госучреждения закрыты, а госслужащие отправлены в неоплачиваемый отпуск.