



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что идея провести встречу российского и американского лидеров является замечательной, так как она бы создала «прорывы» в отношениях двух стран. По словам Джона Болтона, Дональд Трамп хочет понять российскую позицию, а также ждёт, что Москва поймёт Вашингтон. Он отметил, что лидеры двух стран должны встретиться и лично обсудить эти вопросы и понять, с чего именно начать, чтобы наладить отношения.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 числа следующего месяца в Хельсинки. Американский советник по национальной безопасности выразил надежду, что по результатам переговоров двумя лидерами будут приняты позитивные решения. Однако Джон Болтон отметил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не планирует идти на внешнеполитические уступки относительно России, но в то же время выступает за присоединение нашей страны к «Группе семи» и восстановление формата «Большой восьмёрки».





Также Джон Болтно отметил, что, несмотря на то, что американские разведчики недвусмысленно заявили, что российские агенты стремились повлиять на президентские выборы 2016 года, Трамп продолжает подвергать сомнению эти выводы. Летом прошлого года во время своей первой встречи с Путиным в Гамбурге Трамп сообщил, что затронул эту тему с российским лидером. Владимир Путин опроверг все обвинения о вмешательстве в президентские выборы США. Однако американский советник национальной безопасности до сих пор считает, что без участия российских агентов не обошлось.





Отметим также, что американский президент критиковал НАТО, предполагая, что другие государства-члены не вносят достаточного вклада в Североатлантический союз и что на Соединённых Штатах висит огромный груз.