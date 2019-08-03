ИА «Ореанда-Новости». Командование ВСУ решило. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам,, полученного в рамках иностранной военной помощи».

Осадчий подчеркнул, что конфликт в Донбассе уже давно стал «источником сверхдохода для украинских командиров», указывает «Федеральное агентство новостей». Добавляется, что в отношении командного состава планируется проведение «разбирательств с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения».

Кроме того, по данным начальника пресс-службы, в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения.

Напомним, 28 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава.

Инциденты в украинских войсках, дислоцированных в Донбассе, происходят регулярно. Так, 23 июня стало известно, что полковник жестоко избил свою подчиненную, которая скончалась от полученных травм. 30 июня сообщалось, что пьяный командир ВСУ сломал рёбра и проломил голову подчиненному. 9 июля стало известно, что украинский военный расстрелял свою подчиненную за шпионаж.