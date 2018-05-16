Министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста.

«Министр по делам Европы сэр Алан Данкан осудил открытие моста из России в Крым и подчеркнул обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму», - говорится в сообщении МИД Великобритании.

Недовольство появлением важного для России инфраструктурного объекта высказали и по другую сторону Атлантического океана. «Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», - заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В госдепартаменте считают, что новый мост угрожает экономике Украины, а также «укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма».

Российское посольство в Вашингтоне уже прокомментировала слова Науэрт. «Сегодня состоялось торжественное открытие президентом России Владимиром Путиным первой очереди Крымского моста. Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым - Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем», - подчеркнули в посольстве России в США.

В самой Украине, СМИ которой ранее писали о невозможности завершить подобное грандиозное строительство, решили судиться с Россией. «Возведение Крымского моста, а тем самым ограничение пропускной способности по высоте суден, которые могут зайти в Азовское море, дает прямой экономический негативный эффект», - заявил глава украинской партии «Основа» Андрей Николаенко. Он предлагает правительству страны подавать иски в международные инстанции.

Тем временем, 16 мая мост будет открыт для движения всех автолюбителей.