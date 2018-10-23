ИА «Ореанда-Новости». Правительство Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии планирует ввести запрет на пластиковые трубочки, ватные палочки и палочки для размешивания напитков. Ожидается, что новый закон вступит в силу осенью 2020 года. По словам главы Министерства окружающей среды Соединённого Королевства, “океаны и морские животные нуждаются в срочной защите от разрушительных последствий попадания пластиковых отходов в воды”.





Впервые о разработке запрета британские власти объявили в апреле текущего года. В настоящий момент закон находится на стадии обсуждения. Об этом сообщают британские средства массовой информации.



Впервые о разработке запрета британские власти объявили в апреле текущего года. В настоящий момент закон находится на стадии обсуждения. Об этом сообщают британские средства массовой информации.

В британском правительстве утверждают, что ежегодно жителями государства используются около пяти миллиардов пластиковых трубочек, более трёхсот миллионов палочек для размешивания напитка и около двух миллиардов ватных палочек.





Отмечается, что новый закон не коснётся использования пластиковых трубочек в медицинских целях. В аптеках и медицинских центрах, как и прежде, будет осуществляться продажа трубочек. В заведениях общественного питания на продажу будет выставлено ограниченное количество по предварительному согласованию.







Ранее британским правительством был введён запрет на микрогранулы в косметической продукции, содержащиеся в скрабах, средствах для умывания и гелях для душа. Семь лет назад в Уэльсе был введён налог на одноразовые полиэтиленовые пакеты, в 2013 году - в Северной Ирландии, спустя ещё год - в Шотландии. На протяжении последних трёх лет подобный запрет действует на территории Англии. Исходя из отчёта британского правительства за 2016 год, благодаря налогу количество брошенных на пляжах пластиковых пакетов сократилось на сорок процентов.





Запрет на использование пластиковых трубочек-соломинок уже введён в Шотландии, Тайване, Чили и Республике Индия.





По подсчётам Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде, отходы в океанах на восемьдесят процентов состоят из пластика. Каждый год в Мировой океан попадает восемь миллионов пластиковых отходов. Особую угрозу представляет микропластик, попадающий в организм морских животных. Ежегодно в воде оказывается более пятидесяти триллионов частиц микропластика. По данным специалистов ООН, к 2050 году пластика в мировом океане будет больше, чем рыбы.











