ИА «Ореанда-Новости». Власти Великобритании заявили, что выделят 9 миллионов фунтов стерлингов независимым СМИ Украины. Об этом рассказал британский министр иностранных дел Тарик Ахмад.



Отмечается, что проект поддержки рассчитан на три года. Его обсуждение пройдёт сегодня в Канаде на третьей конференции по проведению реформ на Украине. В конференции также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.



Кроме того, британский МИД также рассказал, что в будущем году Киев может получить около 37 миллионов фунтов стерлингов для улучшения обороны, борьбы с коррупцией и расширения прав и возможностей женщин.