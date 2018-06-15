ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В минувший четверг британский производитель авиационных двигателей Роллс Ройс заявил, что сократит тысячи рабочих мест, в основном в Великобритании. Фирма заявила, что это необходимо для упрощения бизнеса и значительной экономии. В рамках оптимизации будет сокращено 4 600 рабочих мест, это 8,4% от общей величины штата компании. И хотя такое сокращение потребует от предприятия 500 миллионов фунтов стерлингов (или 669 миллионов долларов), в дальнейшем Роллс-Ройс ожидает большей прибыли. Оптимизация рабочего штата пройдет в три этапа, в 2018, 2019 и 2020 годах. К концу текущего года Роллс-Ройс проведет треть из запланированных сокращений. Программа сокращений станет крупнейшей для компании с октября 2001 года, когда было уволено около 5000 сотрудников.

«Эти изменения помогут нам в среднесрочной и долгосрочной перспективе значительно превысить наши прежние краткосрочные амбиции на 1 миллиард фунтов стерлингов уже к 2020 году», - приводит слова генерального директора компании Уоррена Иста сайт телеканала Дойче Велле.

В последние годы компания столкнулась с жесткой конкуренцией в связи со слабым спросом на свои самолеты и морские энергетические системы. Сокращение персонала в лондонской компании, чьи двигатели используются на самолетах Боинг и Эйрбас проходит на фоне технических проблем в самолетах, которые вызывали жалобы со стороны клиентов авиакомпаний.

Несмотря на то, что в прошлом году Роллс-Ройс снова получил прибыль, она во многом была обусловлена ростом фунта, а не эффективностью работы холдинга.

В компании на данный момент трудятся 55 000 сотрудников по всему миру, из которых 26 000 находятся в Великобритании