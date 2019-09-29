ИА «Ореанда-Новости» 19 июля судно Stena Impero захватила иранская Революционная гвардия. После этого в августе корабль отпустили. Владелец танкера, Эрик Ханелл, даже поделился радостной новостью в Стокгольмской прессе.





Экипаж пройдёт все медицинские осмотры, а затем отправится домой. Из 23 членов экипажа семеро были отправлены домой в этом месяце. Из оставшихся на судне все ещё находятся люди из Индии, Филиппин и России.





На данный момент много повидавшие моряки готовы вернуться на родину в добром здравии и с хорошим настроением