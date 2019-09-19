19.09.2019, 19:30
Будущее digital-индустрии из презентации Apple
ИА «Ореанда-Новости»
Новинки от популярной фирмы по прогнозам специалистов изменят направление развития бизнеса в различных сферах.
Одной из самых важных обновок стал сервис подписки на мобильные игры Arcade, который перевернет и обновит систему монетизации. У разработчиков появится возможность получать прибыль по принципу роялти.
После такого значимого открытия в игровой индустрии перед производителями встает выбор: принять новую модель или действовать по накатанным рельсам.
Для пользователей новинка означает то, что они в любой момент могут стереть не угодившее приложение и стоимость подписки от этого не поменяется.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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