Новинки от популярной фирмы по прогнозам специалистов изменят направление развития бизнеса в различных сферах.

Одной из самых важных обновок стал сервис подписки на мобильные игры Arcade, который перевернет и обновит систему монетизации. У разработчиков появится возможность получать прибыль по принципу роялти.

После такого значимого открытия в игровой индустрии перед производителями встает выбор: принять новую модель или действовать по накатанным рельсам.

Для пользователей новинка означает то, что они в любой момент могут стереть не угодившее приложение и стоимость подписки от этого не поменяется.