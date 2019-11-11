Недавно в Южной Осетии сделали заявление о том, что резко обострилась ситуация на границе с Грузией. Было сказано, что Южная Осетия обстреливалась с территории Грузии 7 и 8 ноября.По словам политика, который должен вскоре перейти работать в ЕК, Европа вовлечена в процессы по Молдавии, Грузии и Украине. Он заявил, что считает важным продолжать на России оказывать давление. Также им было сказано, что Европа ведёт дискуссии с Россией по многим вопросам, включая Сирию.