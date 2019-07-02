02.07.2019, 10:25
Был оценён ущерб Грузии от отсутствия российских туристов
ИА «Ореанда-Новости». Национальная администрация туризма высчитала эту цифру – за прошедший период страна потеряла примерно семьсот миллиардов долларов. За это время в государство по подсчётам специалистов могло прилететь миллион российских граждан, однако из-за конфликта между странами авиаперелеты приостановлены.
Глава администрации заявил, что ведомство постарается свести потери к минимуму, однако это будет тяжело сделать. Сейчас уже были созданы видеоролики для западного телевещания, но сильный прирост туристов из других стран не ожидается. Ранее именно российские граждане оказались на первом месте по числу туристов в Грузии.
Глава администрации заявил, что ведомство постарается свести потери к минимуму, однако это будет тяжело сделать. Сейчас уже были созданы видеоролики для западного телевещания, но сильный прирост туристов из других стран не ожидается. Ранее именно российские граждане оказались на первом месте по числу туристов в Грузии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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