



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Эдвард Сноуден снова появился на страницах международных изданий. Он дал интервью немецкой газете и поделился своими мыслями с журналистами швейцарской прессы. Основными темами интервью стали политика и надежды бывшего агента Агентства национальной безопасности США.

Напомним, что Эдвард Сноуден в 2013 году передал средствам массовой информации США секретные данные о всеобщей слежке за гражданами государств всего мира, в список тех, за кем следили вошли и видные политические деятели и главы стран. Слежку осуществляли специальные секретные службы правительства Соединённых Штатов Америки. После раскрытия государственной тайны Сноудена обвинили в шпионаже и объявили в розыск. Американец бежал из родной страны сначала в Гонконг, а потом в Россию, где получил временное убежище и остаётся по сей день.





Журналисты встретились с Эдвардом Сноуденом в одной из московских гостиниц. О своей личной жизни мужчина был немногословен. Рассказал, что живёт в обычной московской квартире со своей спутницей по имени Линдси. Он не использует мобильный телефон и банковские карты, а на жизнь зарабатывает выступлениями на различных площадках в интернете.





На вопрос, является ли мистер Сноуден американским шпионом, он ответил, однозначно нет, и сказал, что у американцев и так хватает агентов в российских спецслужбах. А на попытки российских спецслужб завербовать его он отреагировал отказом сразу же, как только прилетел в Москву.





Также журналисты задавали вопросы о том, как разоблачитель относится к Владимиру Путину, к России в целом и не поступают ли ему указания положительно отзываться о стране, где он сейчас проживает. На этот вопрос Эдвард Сноуден ответил, что он не действует по чьей-либо указке, он видит какие проблемы есть в России и открыто говорит о них в интернете. На его взгляд, главная проблема жителей Российской федерации – это коррумпированное правительство, а сами русские очень добродушные и хорошие люди. Сноуден никогда не общался лично с Владимиром Путиным, но его политику он не одобряет и не боится говорить об этом.





Эдвард Сноуден рассказал и о своих впечатлениях по поводу действий Ангелы Меркель. Ведь именно после громкого разоблачения американских спецслужб мистером Сноуденом, канцлер узнала, что её телефонные переговоры прослушивались, но убежища бывшему агенту не предоставила. Эдвард Сноуден был разочарован действиями канцлера в этой ситуации и надеется, что к будущим разоблачителям Германия будет более снисходительна и сможет защитить тех, кто раскрывает недобросовестные действия правительств разных стран.





Еще одной темой в беседе с журналистами стала персона Джины Хаспел, которая бала назначена директором Центрального разведывательного управления. Сноуден подчеркнул, что Хаспел – военная преступница, ответственная за пытки.