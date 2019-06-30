ИА «Ореанда-Новости». По сообщению национального телевидения Черногории, Булатович скончался в селе Рачи, которое находится в нескольких километрах от столицы. Комментариев о причинах смерти не дают.



Его карьера началась в 1989 году, когда он стал председателем черногорского Союза коммунистов. Через год его объявили президентом республики. Прослужив восемь лет на посту лидера, Булатович проиграл очередные выборы премьеру Мило Джукановичу. Тогда бывшему президенту пришло приглашение возглавить кабинет министров Югославии. На этой должности он и рассказал о войне в стране перед бомбардировками НАТО в конце XX века. После ухода с политической арены бывший президент написал несколько книг и изредка появлялся на радио.