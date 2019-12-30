30.12.2019, 11:53
Бывший руководитель итальянского МИД рассказал об умении российского лидера сохранять дружбу
ИА «Ореанда-Новости». Франко Фраттини, работавший ранее руководителем МИД Италии, причислил главу российского государства Владимира Путина к лидерам, которые умеют сохранять и ценить личную дружбу.
Фраттини заявил, что почувствовал это на себе, когда узнал, уже не будучи руководителем итальянского МИД, о том, что его наградили российским орденом Дружбы.
В своём ответе на вопрос о том, какие человеческие качества присущи главе российского государства, бывший итальянский политический деятель отметил, что он относит Владимира Путина к числу тех немногочисленных лидеров, которые способны сохранять и ценить личную дружбу. Фраттини также сказал, что такое отношение свойственно всем россиянам.
Фраттини заявил, что почувствовал это на себе, когда узнал, уже не будучи руководителем итальянского МИД, о том, что его наградили российским орденом Дружбы.
В своём ответе на вопрос о том, какие человеческие качества присущи главе российского государства, бывший итальянский политический деятель отметил, что он относит Владимира Путина к числу тех немногочисленных лидеров, которые способны сохранять и ценить личную дружбу. Фраттини также сказал, что такое отношение свойственно всем россиянам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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