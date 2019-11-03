ИА «Ореанда-Новости» По мнению американского политика, бывшего вице-президента США Джо Байдена, в укреплении позиций российской стороны в Сирии стоит винить президента США Дональда Трампа.



Байден считает, что все произошедшее – результат полного отсутствия внешней политики Соединённых Штатов. По той же причине, уверен Байден, укрепилась и власть президента Сирии Башара Асада. «Ирану проложен прямой путь в Сирию. Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни», — сказал политик в одном из интервью.

Под жёсткую критику политика Байдена попали и заявления американского лидера о намерении защищать нефтяные месторождения в Сирии.