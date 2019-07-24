ИА «Ореанда-Новости» Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что сведения о том, что глава региона Рамзан Кадыров нанёс огнестрельное ранение боевику Имрану Дасаеву, не соответствуют действительности.

Чиновник также сказал, что «Новая газета», которая распространила данную информацию, вновь занялась сочинением мифов о Чечне. «Надо бы им взять хорошего писателя, специалиста по блокбастерам, бестселлерам. Как-то не складывается, хотя бы ложь должна быть складной», – сказал Умаров. По мнению министра, данное издание уже давно снискало себе известность в качестве «фабрики мифотворчества», размещая лживые статьи.