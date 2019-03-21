ИА «Ореанда-Новости» Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85. Президент России Владимир Путин принёс соболезнования своему коллеге, президенту Ирака Бархаму Ахмеду Салеху, а также родственникам и близким погибших. Глава государства также направил пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Туристический паром перевернулся на реке Тигр сегодня 21 марта. На борту находилось много детей и женщин. Трагедия могла произойти из-за превышения нормы числа пассажиров на борту, а также повышения уровня воды в реке.

Ранее сообщалось о 45 погибших.

На данный момент известно, что удалось спасти 55 человек, в том числе 19 детей.