ИА «Ореанда-Новости». В результате стрельбы на базе ВМС США в штате Флорида погибли четыре человека, пишет РИА Новости со ссылкой на шерифа Дэвида Моргана.



Всего в больницу привезли восемь раненых, один из которых позднее скончался. Сообщается также, что среди раненых есть два полицейских. Угрозы для их жизни нет.



Стрельба произошла утром по местному времени на военно-морском аэродроме Пенсакола в штате Флорида. Ведётся расследование.