06.12.2019, 19:29
Число жертв стрельбы на базе ВМС США увеличилось до четырёх
ИА «Ореанда-Новости». В результате стрельбы на базе ВМС США в штате Флорида погибли четыре человека, пишет РИА Новости со ссылкой на шерифа Дэвида Моргана.
Всего в больницу привезли восемь раненых, один из которых позднее скончался. Сообщается также, что среди раненых есть два полицейских. Угрозы для их жизни нет.
Стрельба произошла утром по местному времени на военно-морском аэродроме Пенсакола в штате Флорида. Ведётся расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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