ИА «Ореанда-Новости» Жертвами тропического циклона «Идаи» в Мозамбике стали по меньшей мере 446 человек. Об этом доложил министр земель, окружающей среды и сельского развития страны Селса Коррейа.

Ранее поступала информация о 417 погибших, однако число человеческих жертв может превысить тысячу, как предполагает президент Мозамбика Филипе Ньюси.

Как отметил Коррейи, стихийное бедствие затронуло 531 тысячу человек, из них 110 тысяч вынуждена пережидать циклон во временных лагерях .

Тропический циклон «Идаи» обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта. Стихией разрушены города, объекты инфраструктуры, дороги и аэропорты. В эпицентре циклона оказались Мозамбик, Зимбабве и Малави. В Мозамбике сильнее всего от удара стихии пострадал город Бейра – разрушено более 90% поселения.