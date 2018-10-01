ИА «Ореанда-Новости». В результате землетрясений и цунами в Индонезии погибло по меньшей мере 1200 человек. Количество жертв может возрасти.

По данным газеты Straits Times, которая ссылается на данные Национального агентства по поиску и спасению, число погибших в результате землетрясений и последующего за ними цунами перевалило за 1,2 тысячи человек, 17 тысяч жителей покинули дома, а гуманитарная помощь понадобится 2,4 миллионам людей. При этом информации о погибших в Индонезии граждан России не поступало.



Землетрясение началось 28 сентября, в пятницу утром. Подземный толчок магнитудой 6,1 баллов произошёл недалеко от города Палу на острове Сулавеси. Через некоторое время в этом же районе зафиксировали повторный толчок. По силе превосходящий первый – 7,4 балла. Затем последовал ряд повторных толчков – афтершоков. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Они и стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия обрушилась на Палу – административный центр провинции Центральный Сулавеси.







16,7 тысяч человек остались без крова. Стихия уничтожила жилые дома, гостиницы и торговые центры. Разрушены дороги и взлетно-посадочные полосы аэродромов.

По сообщению местных экстренных служб, из-за схода селевых потоков мог быть полностью уничтожить населенный пункт на юге от Палу, там проживало около двух тысяч человек. Поэтому число жертв может возрасти.

Поддержку Индонезии выразили ряд стран. Евросоюз предоставил 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи. Южная Корея направит миллион долларов в качестве гуманитарной помощи. Франция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Индонезия — Индонезийский архипелаг состоит из более чем 18 тыс. островов, растянувшихся вдоль экватора на 6,5 тыс. км. Она является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощный тектонический разлом). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0. Землетрясения происходят в этом регионе в среднем 1-2 раза каждую неделю.



