Представитель полиции Руван Гунасекара также заявил, что в сегодня было ранено более 500 человек.

Девять подрывов церквей, отелей и других объектов стали проявлениями самого смертоносного насилия на Шри-Ланке после разрушительной гражданской войны, закончившейся десять лет назад.

8:30 утра

ИА «Ореанда-Новости». Индийские официальные лица заявляют, что в воскресенье в результате взрывов на Шри-Ланке погибли пять индийцев.

Министр иностранных дел и Верховная комиссия Индии в Шри-Ланке назвали пять жертв в серии твитов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди общался с лидерами Шри-Ланки и осудил взрывы. Моди написал в Твиттере: «В нашем регионе нет места для такого варварства. Индия солидарна с народом Шри-Ланки».

Власти Шри-Ланки заявили, что, по меньшей мере, 27 из более 200 погибших были иностранцами. Соединенные Штаты подтверждают, что некоторые из погибших были американскими гражданами, но не назвали точное их количество. Япония подтвердила одного погибшего. Министерство иностранных дел Шри-Ланки отмечает, что среди погибших - гражданин Португалии, два гражданина Турции, три гражданина Великобритании и два гражданина США и Великобритании.

8 утра

Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, который был введён накануне вечером после взрывов в пасхальное воскресенье, в результате которых погибли более 200 человек.

Улицы столицы, Коломбо, были сегодня с утра в основном пустынными, большинство магазинов было закрыто, регион патрулировали солдаты и полиция. Священнослужители и местные жители собрались у храма Святого Антония, скорбя у разрушенной церкви, которая пострадала после взрыва.

Девять подрывов церквей, отелей и других объектов стали самыми серьёзными терактами на Шри-Ланке после разрушительной гражданской войны, закончившейся десять лет назад. Министр обороны страны Руван Виджевардена назвал эти взрывы «террористической атакой со стороны религиозных экстремистов».