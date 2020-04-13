ИА «Ореанда-Новости». Университет Джонса Хопкинса из США сообщил, что количество заражённых коронавируса во всём мире составило 1 904 566 человек, пишет «МК».



Сообщается, что от этого заболевания скончались более 118 тысяч человек. При этом выздоровело 445 тысяч человек.



Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта. В России на данным момент коронавирусом заразились более 18 тысяч человек.