23.01.2020, 14:54
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
ИА «Ореанда-Новости». В Китае количество заболевших новым коронавирусом достигло уже 617 человек, пишет ТАСС.
Больше всего заболевших зафиксировано в городе Ухань, там же было зафиксировано 17 смертей от этого заболевания.
Сейчас в регионе приостановили работу городского транспорта, а также поездов. Улицы города регулярно моют дезинфицирующими растворами.
Отметим, что коронавирус уже распространился и за пределы Китая. В других странах также зафиксированы случаи этого заболевания, но пока единичные. Так, по несколько заболевших удалось выявить в Таиланде, Корее, США и Японии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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