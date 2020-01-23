ИА «Ореанда-Новости»В Китае количество заболевших новым коронавирусом достигло уже 617 человек, пишет ТАСС.

Больше всего заболевших зафиксировано в городе Ухань, там же было зафиксировано 17 смертей от этого заболевания.

Сейчас в регионе приостановили работу городского транспорта, а также поездов. Улицы города регулярно моют дезинфицирующими растворами.

Отметим, что коронавирус уже распространился и за пределы Китая. В других странах также зафиксированы случаи этого заболевания, но пока единичные. Так, по несколько заболевших удалось выявить в Таиланде, Корее, США и Японии.