ИА «Ореанда-Новости». В Китае количество заболевших новым коронавирусом достигло уже 617 человек, пишет ТАСС.



Больше всего заболевших зафиксировано в городе Ухань, там же было зафиксировано 17 смертей от этого заболевания.



Сейчас в регионе приостановили работу городского транспорта, а также поездов. Улицы города регулярно моют дезинфицирующими растворами.



Отметим, что коронавирус уже распространился и за пределы Китая. В других странах также зафиксированы случаи этого заболевания, но пока единичные. Так, по несколько заболевших удалось выявить в Таиланде, Корее, США и Японии.