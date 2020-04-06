ИА «Ореанда-Новости». Индийский кабмин будет в течение года отдавать 30 процентов своих зарплат в фонд по борьбе с коронавирусом, пишет «МК».



Так, своими зарплатами поделятся президент, премьер, министры, а также члены парламента страны.



Кроме того, в фонд поступят деньги, которые выделили на развитие территорий Индии до 2022 года, что составляет более 1 миллиарда долларов.