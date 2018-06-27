ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Дании заявили, что на законодательном уровне могут заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», который должен связать Россию и Германию.

27 июня стало известно, о заявлении премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что его страна намерена затормозить или даже заблокировать строительство газопровода. Он сообщил, что это станет возможно при принятии закона, который с юридической точки позволит это сделать. Премьер-министр сообщил это журналистам во время пресс-конференции, на которой также участвовал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. Видеосюжет данной конференции был опубликован изданием Altinget.

Со слов Расмусена, если страна примет такой законопроект, он позволит Дании оценивать внешнюю политику в стандартном режиме рассмотрения заявок, что на правовом уровне отложит или заблокирует этот процесс. Однако он считает, что такой вопрос Дания принимать не вправе, он должен быть вынесен на общее обсуждение в Европе, чтобы серьёзно взвесить и проанализировать все риски для Украины и роли, которые она играет здесь как транзитер топлива.

Напомним, этот проект «Северный поток-2» является газопроводом, который должен связать Россию и Германию через Балтийское море, обходя транзитные государства – Беларусь, Украину, Польшу и другие. При этом большинство стран в Европе поддерживают строительство этого газопровода по дну моря, но против выступает Украина, Польша и страны Прибалтики. Они не желают потерять выгоду от транзита газа. Например, в июне в Украине власти назвали этот газопровод угрозой европейской цивилизации, на что власти Германии призвали украинские власти прекратить какие-либо угрозы санкциями реализации проекта.

Газопровод должен связать пять государств: Россию, Швецию, Данию, Финляндию и Германию. Причём начало строительства запланировано на конец следующего года.