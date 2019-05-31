История возникновения этого праздника началась более 150 лет назад. 31 мая 1868 года во французском городе Сен-Клу, который находится недалеко от Парижа, прошли первые в истории соревнования в гонке на велосипедах. Участникам состязания необходимо было преодолеть маленькую, по нынешним временам, дистанцию - 1200 метров. Победителем в этом соревновании стал уроженец Великобритании Джеймс Мур.По сравнению с сегодняшними 100-150 километрами такое ускорение кажется смешным.Велосипедный спорт оказался в то время очень популярным в Европе.Это происходит в 1896 году. В 1921 году в датском Копенгагене состоялось первое в истории мировое первенство на шоссе. В настоящее время существует несколько видов велоспорта: шоссейный, трековый, велосипедный кросс, горный велосипед и BMX. К олимпийским видам спорта относят шоссейный велоспорт в групповой и индивидуальной гонке.В 1801 году он на велосипеде покинул Урал, чтобы попасть в столицу Российской империи Петербург на коронацию императора Александра Первого.56 мировых государств высказались за проведение этого дня, а инициатором самого праздника выступили представители Туркменской Республики.