31.05.2019, 22:46
День рождения велоспорта отмечают сегодня в мире
ИА "Ореанда-Новости" 31 мая весь мир отмечает день рождения велосипедного спорта.
История возникновения этого праздника началась более 150 лет назад. 31 мая 1868 года во французском городе Сен-Клу, который находится недалеко от Парижа, прошли первые в истории соревнования в гонке на велосипедах. Участникам состязания необходимо было преодолеть маленькую, по нынешним временам, дистанцию - 1200 метров. Победителем в этом соревновании стал уроженец Великобритании Джеймс Мур. Скорость, с которой он преодолел указанное выше расстояние, составляла 11 километров в час. По сравнению с сегодняшними 100-150 километрами такое ускорение кажется смешным.
Велосипедный спорт оказался в то время очень популярным в Европе. Через 28 лет после проведения первой велогонки этот вид спорта включают в официальную программу Олимпийский игр. Это происходит в 1896 году. В 1921 году в датском Копенгагене состоялось первое в истории мировое первенство на шоссе. В настоящее время существует несколько видов велоспорта: шоссейный, трековый, велосипедный кросс, горный велосипед и BMX. К олимпийским видам спорта относят шоссейный велоспорт в групповой и индивидуальной гонке.
Что касается самого велосипеда как средства передвижения, то исторические сведения свидетельствуют о том, что изобретателем велосипеда является житель Прикамского региона Ефим Артамонов. В 1801 году он на велосипеде покинул Урал, чтобы попасть в столицу Российской империи Петербург на коронацию императора Александра Первого.
Генеральная ассамблея Организации объединённых наций утвердила Всемирный день велосипеда совершенно недавно - 3 июня 2018 года. 56 мировых государств высказались за проведение этого дня, а инициатором самого праздника выступили представители Туркменской Республики.
История возникновения этого праздника началась более 150 лет назад. 31 мая 1868 года во французском городе Сен-Клу, который находится недалеко от Парижа, прошли первые в истории соревнования в гонке на велосипедах. Участникам состязания необходимо было преодолеть маленькую, по нынешним временам, дистанцию - 1200 метров. Победителем в этом соревновании стал уроженец Великобритании Джеймс Мур. Скорость, с которой он преодолел указанное выше расстояние, составляла 11 километров в час. По сравнению с сегодняшними 100-150 километрами такое ускорение кажется смешным.
Велосипедный спорт оказался в то время очень популярным в Европе. Через 28 лет после проведения первой велогонки этот вид спорта включают в официальную программу Олимпийский игр. Это происходит в 1896 году. В 1921 году в датском Копенгагене состоялось первое в истории мировое первенство на шоссе. В настоящее время существует несколько видов велоспорта: шоссейный, трековый, велосипедный кросс, горный велосипед и BMX. К олимпийским видам спорта относят шоссейный велоспорт в групповой и индивидуальной гонке.
Что касается самого велосипеда как средства передвижения, то исторические сведения свидетельствуют о том, что изобретателем велосипеда является житель Прикамского региона Ефим Артамонов. В 1801 году он на велосипеде покинул Урал, чтобы попасть в столицу Российской империи Петербург на коронацию императора Александра Первого.
Генеральная ассамблея Организации объединённых наций утвердила Всемирный день велосипеда совершенно недавно - 3 июня 2018 года. 56 мировых государств высказались за проведение этого дня, а инициатором самого праздника выступили представители Туркменской Республики.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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