ИА «Ореанда-Новости». Депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал декоммунизацию и поздравил украинцев с Днём защитника Отечества.

Депутат Верховной рады от фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выступил с критикой политики декоммунизации. Он нецензурно отозвался о сторонниках данного направления в политике и поздравил мужчин Украины с праздником. Соответствующая запись опубликована на странице депутата в Facebook.

Кроме того, поздравление с 23 февраля опубликовано на официальной странице самой партии в Facebook. В партии пообещали, что продолжат уделять особое внимание воспитанию в молодом поколении настоящего патриотизма и любви к Родине.