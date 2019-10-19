ИА «Ореанда-Новости». 19 октября состоится обсуждение поправки об отсрочке Brexit.

Депутаты будут голосовать за принятие отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза в субботу. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На саммите ЕС Борисом Джонсоном был предложен проект по достижению соглашения с Брюсселем. 19 октября для обсуждения данного соглашения будет созвано экстренное совещание, в ходе которого пройдут дебаты.

Однако оно может не состояться, если депутаты одобрят отсрочку даты Brexit. Это идея Летвина, который предложил отложить выход Великобритании из союза в любом случае, даже если сделка Джонсона будет одобрена. Сторонники переноса даты говорят о том, что такой скорый выход может привести к неожиданным последствиям. По мнению Консервативной партии, королевство может не спеть принять все нужные законы.

Голосование должно состояться в 14:30 по времени Лондона (16:30 мск).