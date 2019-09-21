ИА «Ореанда-Новости». Около 30 российских туристов оказались в неприятной ситуации в Турции – их отказались заселять в отель, несмотря на то, что они оплатили проживание, пишет «МК».



В отеле им заявили, что мест там нет, и переселили туристов в апартаменты, который расположены в 700 метрах от отеля. При этом апартаменты располагаются прямо над дискотекой.



Туроператор ситуация не объясняет. Разбирательства идут уже второй день. Отмечается, что туристов из других стран заселяют в номера в отеле.